Madrid - Nel paese sono 33mila i casi di contagio e oltre 2mila i morti

Madrid – Coronavirus, vicepremier spagnola ricoverata per crisi respiratoria.

Aumenta il numero dei contagi da Covid-19 in Spagna. Secondo l’ultimo aggiornamento fornito da El Pais, i casi di contagio totali nel paese sono 33089, dei quali 2355 in terapia intensiva. Le persone decedute sono 2182, con un aumento di 462 vittima nelle ultime 24 ore.

Di poco fa la notizia che la vicepremier spagnola, Carmen Calvo, sarebbe stata ricoverata in un ospedale di Madrid con una infezione respiratoria. Secondo fonti della vice presidenza citate da El Mundo, che dà la notizia, la politica è stata sottoposta al tampone per il coronavirus ed è in attesa dei risultati.

23 marzo, 2020