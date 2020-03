Cronaca - L'imbarcazione ferma al porto campano proveniva da Genova - Preoccupano le condizioni di salute di 9 membri dell'equipaggio

Condividi la notizia:











Napoli – Coronavirus: navi bloccate a Napoli, San Francisco e Phuket.

Una nave, proveniente da Genova, sarebbe stata bloccata nel porto di Napoli. A bordo ci sarebbero nove membri dell’equipaggio che manifestano sintomi riconducibili al coronavirus.

A dare la notizia è l’Ansa. La nave sarebbe ferma nell’area della Nuova Meccanica Navale. Sull’imbarcazione ci sarebbero 125 persone tra equipaggio e alcuni operai impegnati in alcune riparazioni. Da quanto si apprende, si stanno aspettando i controlli medici per verificare la situazione.

La situazione è complicata anche per i passeggeri di altre due navi. La nave da crociera Grand Princess, con oltre duemila passeggeri a bordo, sarebbe trattenuta al largo delle coste di San Francisco per via di presunti contagi da coronavirus a bordo. Oggi i funzionari sanitari annunceranno i risultati dei test di circa 100 passeggeri e membri dell’equipaggio, di cui 21 con sintomi.

Anche in Thailandia c’è preoccupazione per alcuni passeggeri a bordo di una nave. Un’imbarcazione della Costa Crociere sarebbe infatta stata fatta ormeggiare a due miglia nautiche dal porto di Patong a Phuket, isola della Thailandia.

Media locali riferiscono che a bordo ci sarebbero 282 italiani su 1631 passeggeri e 984 membri dell’equipaggio. Le autorità sospettano ci siano casi di coronavirus, ma non ci sono conferme e il capitano della nave a rebbe smentito qualsiasi forma di contagio.

Condividi la notizia:











6 marzo, 2020