“Covid-19, attivo un centro di informazione e assistenza ai cittadini”

Sutri - Lo annuncia il vicesindaco Lillo Di Mauro - Sarà aperto dal lunedì al sabato

Sutri – Riceviamo e pubblichiamo – Attivato a Sutri un centro di informazione e assistenza per assicurare e coordinare i servizi di informazione e assistenza alla cittadinanza per la gestione dell’emergenza Covid-19.

Per offrire un supporto concreto alle categorie più deboli, grazie alla collaborazione con il nucleo protezione civile e la croce rossa Ronciglione Sutri, è stato inoltre attivato, il servizio di fornitura di spesa e medicinali a domicilio per anziani e malati soli e senza rete familiare.

Il centro di informazione sarà operativo tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 presso il palazzo comunale piazza del Comune (piano terra ex anagrafe).

“Lo spazio è stato predisposto per porre in essere tutte quelle azioni di pre-allarme in preparazione di un eventuale attivazione del Coc (centro operativo comunale) in caso di positività nel territorio comunale – spiega il vicesindaco Luigi di Mauro -, come previsto dalle misure di protezione civile inerenti la definizione della catena di comando e controllo, del flusso di comunicazioni e delle procedure da attivare in relazione allo stato emergenziale determinato dal diffondersi del virus Covid-19” emanate dall’agenzia regionale di protezione civile”.

7 marzo, 2020