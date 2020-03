Covid-19, donna contagiata a Castiglione in Teverina

Coronavirus - Il sindaco Leonardo Zannini: "Da giorni è ricoverata in ospedale" - E' il secondo caso in paese - Il totale dei positivi nella Tuscia sale a 83

Condividi la notizia:











Castiglione in Teverina – Coronavirus, donna contagiata a Castiglione in Teverina. In paese il totale sale a due. Nella Tuscia a 83, dopo i due casi di Grotte di Castro.

In attesa della comunicazione da parte della Asl, a darne notizia è il sindaco Leonardo Zannini.

“Sono appena stato informato dalla Asl di Viterbo di un secondo caso positivo nel nostro comune. La paziente è da giorni ricoverata in un ospedale fuori regione, le sue condizioni cliniche sono sotto controllo”.

“La Asl di Viterbo, cui ho fornito tutti i dettagli, è già attiva con i dovuti protocolli. Mi raccomando, sempre di più osservate tutte le misure igienico-sanitarie, non uscite di casa se non è necessario”.

Condividi la notizia:











21 marzo, 2020