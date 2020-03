Coronavirus - Lo rende noto il sindaco Federico Grattarola

Condividi la notizia:











Vignanello – “Covid-19, donna contagiata a Vignanello”. A darne notizia è il sindaco Federico Grattarola. Ma si attende la conferma da parte della Asl.

“Mio malgrado – fa sapere il primo cittadino – anche a Vignanello si registra un caso di Covid-19 comunicatomi direttamente dalla persona interessata. Il caso in questione è stato preso in carico dalla Asl che lo sta monitorando e ha attivato tutte le procedure previste e necessarie”.

La persona contagiata è una donna. “Oggi pomeriggio – riepiloga il sindaco – ho ricevuto una telefonata. Un mio vecchio compagno di scuola mi comunicava la positività della moglie. Per contenere il cieco allarmismo, che naturalmente e legittimamente affiora in questi casi, gli ho chiesto di valutare con la sua famiglia la possibilità di uscire pubblicamente con un comunicato ufficiale. La famiglia interessata dal problema ha dimostrato un grande senso di responsabilità e maturità rendendo pubblica la situazione. E ora simile atteggiamento maturo e responsabile me lo aspetto dalla comunità Vignanellese”.

Grattarola spiega: “Avere contratto questo virus è un evento che può accadere a chiunque. È per questo che stiamo lavorando a tempo pieno, mettendo in atto tutte le misure possibili per arginare e contenere il contagio. Ma se accade sul posto di lavoro, attività consentita, allora è proprio ineluttabile. Pura sfortuna. Ricordo che l’amministrazione non può rendere nota la presenza di casi se la notizia non è suffragata da un comunicato ufficiale, e in questo caso sarebbe arrivato probabilmente solo domani. Per questo motivo il gesto del nostro amico ha un valore incommensurabile, che dimostra grande senso civico e rispetto per il prossimo. Immaginate per un attimo quanto coraggio ci vuole a rendere pubblica questa vicenda. Mi auguro rispetto e solidarietà per questa famiglia. Coraggio ragazzi, tutta l’amministrazione vi esprime vicinanza e sappiate che potete contare su tutto il supporto possibile da parte nostra e, sono certo, anche di gran parte del nostro paese. Adesso è il tempo di resistere e combattere e noi siamo al vostro fianco”.

Poi l’invito ai concittadini. “Approfitto di questo momento per chiedere a tutta la comunità vignanellese di non abbassare la guardia. Ognuno di noi può essere un veicolo di contagio. Ecco perché è necessario rimanere a casa, rispettare le regole fino in fondo. Solo così potremo tornare presto alla normalità. Confido sulla responsabilità di tutti, nessuno escluso. E aggiungo che l’amministrazione vigilerà e sarà intransigente come mai. Con la salute non si scherza”.

Condividi la notizia:











21 marzo, 2020