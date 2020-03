Covid-19, le mascherine che vanno bene sono solo due

Viterbo - Coronavirus - Per fare bene il loro lavoro devono possedere un filtraggio omologato

Condividi la notizia:











Viterbo – Mascherine anti Coronavirus. Attenzione, perché non tutte vanno bene. Per fare bene il loro lavoro devono infatti possedere un filtraggio omologato.

E al momento, quelle che vanno usate, sono soltanto due. Due modelli. Le mascherine Ffp2 e quelle Ffp3. Da evitare le Ffp1 perché hanno una protezione che non supera il 78%.

Le mascherine Ffp2 sono considerate ad alta protezione. Trattengono infatti particelle fino a 0,6 micron. E la filtrazione minima è del 92%. Le Ffp3 sono invece le migliori, con un’efficienza di filtrazione minima del 98%.

Mascherine comunque difficili da trovare in giro. Si trovano soprattutto on line. Ma i prezzi sono notevoli. Si parte da quasi 100 euro per una confezione da 5 pezzi. Se uno ne vuole acquistare 10, allora il prezzo scende. Una sessantina di euro in tutto. Con venti euro di spedizione da aggiungere.

Condividi la notizia:











15 marzo, 2020