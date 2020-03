Covid-19, le proposte del Cus per mantenersi in forma

Coronavirus - Viterbo - Sette lezioni proposte dal centro universitario sportivo dell'Unitus per evitare di prendere peso durante l'emergenza

Viterbo – (dan.ca.) – Mantenersi in forma con l’università degli studi della Tuscia (Unitus).

Il centro universitario sportivo (Cus) di Viterbo ha infatti pubblicato sul proprio sito e sui canali social una serie di brevi video-lezioni di allenamento per iniziare la giornata facendo esercizi fisici e non perdere forma durante questo periodo caratterizzato dalle restrizioni governative dovute alla diffusione del Covid-19.

“L’Unitus – spiega infatti l’università – non dimentica l’importanza dell’attività fisica da continuare a coltivare soprattutto in un periodo in cui il tempo viene passato all’interno delle mura domestiche”.

Sette lezioni in tutto, rivolte agli studenti e a chi vuole evitare di ritrovarsi con qualche chilo di troppo alla fine dell’emergenza Coronavirus.

Di seguito gli esercizi fisici proposti dal Cus.

Lezione 1 – Esercizi per la schiena: Stretching e Allungamento Muscolare.

Lezione 2 – Blocco di Stretching per braccia e spalle.

Lezione 3 – Esercizi di stretching per schiena, gambe e bacino.

Lezione 4 – Stretching dinamico per gambe, glutei e bacino.

Lezione 5 – Esercizi di stretching per schiena, gambe e glutei (defaticamento o seduta singola).

Lezione 6 – Esercizi si stretching per gambe e glutei.

Lezione 7 – Ginnastica posturale.

25 marzo, 2020