Covid-19 nella Tuscia, contagi triplicati nell’ultima settimana

Coronavirus - Domenica scorsa erano 31, oggi 99 - Ieri boom di casi: 18 - Positiva anche una giornalista del Tg3 di Vignanello - In 424 fuori dalla quarantena, in giornata pure gli studenti della casa di via Cardarelli

di Raffaele Strocchia

Condividi la notizia:











Viterbo – Coronavirus nella Tuscia, contagi più che triplicati nell’ultima settimana. Domenica scorsa i casi erano solo, si fa per dire, trentuno. Oggi sono novantanove. L’ultimo riguarda una dipendente Rai di 46 anni che vive a Vignanello. È una giornalista del Tg3. “Mia moglie – fa sapere il marito prima che la Asl renda noto il caso – è risultata positiva al Covid-19 a seguito di un tampone da lei ostinatamente richiesto per ritornare al lavoro. A oggi solo lei risulta positiva. La Asl provvederà a fare i tamponi a me e ai due ragazzi, venendo a casa nostra come previsto. Stiamo tutti in discreta forma: qualche linea di febbre che va e viene, qualche doloretto articolare, nessun problema alle vie respiratorie. Si dorme poco, ma solo perché il cervello è troppo indaffarato. La notizia l’abbiamo divulgata noi per senso civico e per chiarezza”.

Quest’ultima è stata una scelta particolarmente apprezzata dal sindaco di Vignanello Federico Grattarola. “Questa famiglia ha dimostrato un grande senso di responsabilità e maturità rendendo pubblica la situazione. Un gesto dal valore incommensurabile, che dimostra senso civico e rispetto per il prossimo. Immaginate per un attimo a quanto coraggio ci vuole. Aver contratto il virus è un evento che può accadere a chiunque. Ma se accade sul posto di lavoro, è proprio ineluttabile. Pura sfortuna”.

Ieri nella Tuscia si è registrato il picco di persone risultate positive. Diciotto. Mai così tante in un’unica giornata dall’inizio dell’emergenza. Di queste diciotto, due sono ricoverate in altrettanti ospedali umbri. Un uomo di Gradoli si trova a Terni e una donna di Castiglione in Teverina a Perugia. In quest’ultimo comune i contagiati sono in totale due. “Entrami i pazienti – fa sapere il sindaco Leonardo Zannini -, attualmente ricoverati, sono sotto osservazione e i medici stanno continuando i protocolli medicinali previsti. Entrambe le famiglie mi hanno riferito che tutte e due sono in condizioni stabili. Ho poi parlato con i funzionari Asl che mi hanno specificato che il personale addetto ha rintracciato tutti gli eventuali contatti che i due hanno potuto avere: in alcuni casi, erano già stati preventivamente messi in quarantena. Non ci sono altri contagi e la situazione è sotto controllo”.

Il Covid-19, che inizialmente si era concentrato solo su Viterbo, sta dilagando in tutta la provincia. Più di diciotto i paesi che registrano almeno un caso, per un totale di 56. Quello più colpito è Tuscania, con sedici persone che hanno contratto il virus. Su una popolazione di 8mila abitanti. Positivi, tra gli altri, i proprietari dell’Agricola Bisogni: il padre Luigi e il figlio Francesco. E positivo anche il marito della farmacista Anna Ventura, ricoverato a Belcolle. “I nostri contagiati – spiega il sindaco Fabio Bartolacci – hanno una percentuale, rispetto agli abitanti, un po’ più elevata ed è giusto capire le motivazioni e tutto quello che possiamo fare per arginare la situazione”.

Sette i casi a Bolsena. L’ultimo è di ieri. Si tratta della moglie dell’imprenditore già risultato positivo. “La donna – sottolinea il sindaco Paolo Dottarelli – non ha la residenza a Bolsena ed è già in quarantena da diversi giorni nel proprio domicilio”. Che si trova proprio nel comune che affaccia sul lago. Gli altri cinque casi, invece, sono riconducibili alla famiglia di Anna Maria Biancalana, la 79enne morta dopo aver contratto il virus. Mentre per l’imprenditore e la moglie l’origine del contagio sarebbe da ricercare in uno dei viaggi di lavoro dell’uomo, per la famiglia dell’anziana deriverebbe dall’università della Tuscia. Qui, infatti, lavora un’appartenente alla famiglia, anche lei positiva al Covid-19.

Sei i casi a Tarquinia e tre ad Acquapendente. Qui c’è la paziente più piccola della Tuscia: una bambina di soli 4 anni, risultata positiva insieme ai nonni. Contagi anche a Marta (2), Grotte di Castro, Vetralla e Bassano in Teverina. Uno in ciascuno dei tre comuni. A Bassano ad aver contratto il Coronavirus è un uomo di mezz’età. “La situazione – assicura il sindaco Alessandro Romoli – è assolutamente sotto controllo e il caso riscontrato non ha avuto contatti con la comunità locale. Sono già stati avviati i protocolli del caso, ma da approfondimenti effettuati escludiamo la possibilità di contagio proveniente da questa situazione. Ciononostante, l’amministrazione sta lavorando con Asl e autorità competenti per assumere tutte le precauzioni del caso al fine di tutelare l’intera cittadinanza”.

Dei novantanove positivi, quarantatré sono residenti o domiciliati a Viterbo. Cinque i pazienti ricoverati nel reparto di terapia intensiva Covid-19 dell’ospedale Belcolle. 424 le persone che nella Tuscia sono uscite dall’isolamento domiciliare. E oggi, dopo diciotto giorni, finirà la quarantena per i novantasei ragazzi della casa dello studente di via Cardarelli. Era scattata il 4 marzo, perché una ventitreenne georgiana e una 22enne spagnola che alloggiavano nella struttura universitaria sono state contagiate dal virus.

Raffaele Strocchia

Coronavirus, i numeri nella Tuscia

Tuscia: 99 casi

Viterbo: 43 casi

In provincia: 56 casi, di cui:

Tuscania: 16 casi

Bolsena: 7 casi

Tarquinia: 6 casi

Acquapendente: 3 casi

Faleria: 3 casi

Castiglione in Teverina: 2 casi

Marta: 2 casi

Montefiascone: 2 casi

Oriolo Romano: 2 casi

Vitorchiano: 2 casi

Bagnoregio: 1 caso

Bassano in Teverina: 1 caso

Capodimonte: 1 caso

Civita Castellana: 1 caso

Gradoli: 1 caso

Grotte di Castro: 1 caso

Vetralla: 1 caso

Vignanello: 1 caso

Decessi: 2

Ricoverati: 23 (20 a Belcolle – 3 allo Spallanzani)

Terapia intensiva Covid-19: 5

Usciti dalla quarantena: 424

Condividi la notizia:











22 marzo, 2020