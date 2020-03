Covid-19 nell’Alto Lazio, sette morti in 24 ore

Coronavirus - Decessi a Montefiascone, a Civitavecchia, Tolfa, Allumiere e nel Reatino - Nella Tuscia 222 contagi, Tuscania supera i 30 casi - Positiva anche un'operatrice socio sanitaria di Montefiascone

Viterbo – (r.s.) – Il Coronavirus fa sette morti nell’Alto Lazio in sole 24 ore. Un morto a Montefiascone e tre donne nel Reatino.

“Si sono verificati – fa sapere la Asl di Rieti – all’ospedale De Lellis e i pazienti erano affetti da patologie pregresse”. Un morto anche ad Allumiere (un uomo di 49 anni), un altro a Tolfa (un uomo di 75 anni) e una donna di 96 anni è deceduta a Civitavecchia

Il morto di Montefiascone è un uomo di 67 anni. È il secondo decesso del paese e il quinto della Tuscia. Si tratta di Ivano Saccarelli, bidello in pensione.

Nella Tuscia, invece, sono 222 le persone contagiate dall’inizio dell’emergenza. Undici solo ieri. Quindici i nuovi casi nel territorio della Asl Roma 4: dieci a Civitavecchia (totale 121 positivi, tredici morti), tre a Manziana (ventitré positivi in totale) e uno sia a Bracciano (8 positivi in totale) che a Santa Marinella (quindici positivi in totale). Nel Reatino nelle ultime 24 ore +45 contagi, per un totale di 175 persone che dall’inizio dell’emergenza hanno contrato il Covid-19. “La maggioranza dei nuovi casi è legata ai cluster delle case di riposo di Rieti, Greccio e Contigliano”, sottolinea la Asl di Rieti.

Asl di Rieti che, “vista la gravità della situazione in alcune case di riposo del Reatino e per evitare la diffusione del virus”, le ha commissariate “nella gestione sanitaria predisponendone l’isolamento. Si tratta di azioni di isolamento particolarmente stringenti. Ma è l’unica strada percorribile, in un momento particolarmente difficile e grave, per cercare di contenere il virus ed evitare ulteriori contagi”. “Le case di riposo coinvolte saranno dotate – spiega l’azienda sanitaria di Rieti – di Covid team formati da medici, infermieri e operatori socio sanitari”.

Per quanto riguarda il Viterbese, cinque delle undici persone che hanno contratto il virus nelle ultime 24 ore sono di Tuscania. “Questi cinque nuovi casi – ammette il sindaco Fabio Bartolacci – sono come un fulmine a ciel sereno dopo due bellissime giornate nelle quali avevamo sperato che questo maledetto morbo ci avesse abbandonato”. La città etrusca supera i trenta contagi: sono trentadue. “Gli ultimi cinque – evidenzia il primo cittadino – rientrano nella catena di contatti legati a famiglie che al loro interno hanno già realtà positive”.

Tre i nuovi positivi nel comune di Viterbo e due a Montefiascone, tra i quali ci sarebbe un’operatrice socio sanitaria di Belcolle. Un nuovo caso anche a Capodimonte, dopo quello del medico di famiglia. “La signora Rosa Galassi – rende noto il comune – è risultata positiva al tampone Covid-19. La famiglia ha autorizzato, con grande sensibilità e senso di responsabilità sociale, la divulgazione del nome. La signora sta bene e si trova nella sua abitazione già dal 16 marzo, poiché in quarantena dopo un contatto avuto con un altro soggetto positivo”.

Coronavirus, i numeri della Tuscia

Tuscia: 222 casi

Viterbo: 84 casi

In provincia: 138 casi, di cui:

Tuscania: 32 casi

Tarquinia: 15 casi

Montefiascone: 14 casi

Acquapendente: 11 casi

Bolsena: 9 casi

Orte: 6 casi

Marta: 4 casi

Oriolo Romano: 4 casi

Vignanello: 4 casi

Vitorchiano: 4 casi

Castiglione in Teverina: 3 casi

Faleria: 3 casi

Grotte di Castro: 3 casi

Capodimonte: 2 casi

Cellere: 2 casi

Civita Castellana: 2 casi

Ronciglione: 2 casi

Tessennano: 2 casi

Vetralla: 2 casi

Bagnoregio: 1 caso

Bassano in Teverina: 1 caso

Blera: 1 caso

Capranica: 1 caso

Fabrica di Roma: 1 caso

Gallese: 1 caso

Gradoli: 1 caso

Graffignano: 1 caso

Montalto di Castro: 1 caso

San Lorenzo Nuovo: 1 caso

Villa San Giovanni in Tuscia: 1 caso

Altri comuni della Tuscia: 2 casi

Morti: 5

Ricoverati: 30 (28 a Belcolle – 2 allo Spallanzani)

Terapia intensiva Covid-19: 6

Usciti dalla quarantena: 1031

Coronavirus, i numeri della Asl Roma 4

Asl Roma 4: 274 casi

Civitavecchia: 121 casi

Manziana: 23 casi

Cerveteri: 20 casi

Ladispoli: 20 casi

Sacrofano: 20 casi

Santa Marinella: 15 casi

Anguillara: 9 casi

Bracciano: 8 casi

Canale Monterano: 7 casi

Tolfa: 7 casi

Allumiere: 5 casi

Campagnano: 5 casi

Fiano: 5 casi

Formello: 4 casi

Capena: 3 casi

Morlupo: 1 caso

Sant’Oreste: 1 caso

Morti: 19

In quarantena: 2180

Usciti dalla quarantena: 1083

30 marzo, 2020