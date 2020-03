Il Covid-19 non si ferma, 3 morti e 166 contagi

Coronavirus nella Tuscia - Tra i 17 nuovi casi di ieri un altro sanitario del laboratorio analisi di Belcolle, un parente della bimba di 8 mesi di Acquapendente, un altro membro della famiglia di agricoltori di Tuscania e un imprenditore di Bolsena

di Raffaele Strocchia

Condividi la notizia:











Viterbo – Il Covid-19 non si ferma. E nella Tuscia sono tre le persone morte dopo aver contratto il virus. La prima è stata la 79enne di Bolsena Anna Maria Biancalana, poi una donna di 78 anni di Viterbo. L’ultimo decesso è invece avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì all’ospedale di Viterbo. La vittima è Lorenzo Guerrini, 78enne di Montefiascone. “Ricoverato in terapia intensiva Covid-19 a Belcolle – spiega la Asl -, il quadro clinico già complesso si era aggravato repentinamente martedì pomeriggio”. L’uomo, appuntato dei carabinieri in pensione, sembrerebbe soffrisse anche di patologie cardiorespiratorie.

Solo ieri altri 17 nuovi casi nella Tuscia. Di questi, due a Viterbo. Nel capoluogo, inoltre, nelle scorse ore sarebbe stato sottoposto al tampone il personale di una residenza sanitaria assistenziale. Ma i risultati non sarebbero ancora arrivati. Due contagiati anche a Tessennano: sono la figlia e un nipote di una 75enne morta in casa venerdì scorso. “Fortunatamente stiamo bene – ha scritto la famiglia Acciaresi-Morosini in una lettera ai concittadini -, siamo in isolamento a casa e seguiamo rigorosamente le indicazioni che ci vengono date”.

Due persone sono risultate positive pure a Montefiascone: sono il titolare di un’azienda di salumi e la moglie. “Manifestati i primi sintomi – spiega Gam srl sulla sua pagina Facebook -, si sono messi in quarantena da soli. Sono isolati già da una settimana. Sono state avvertite tutte le persone, per fortuna poche, con le quali c’era stato un contatto e anche queste si sono isolate da oltre cinque giorni. Il negozio è stato chiuso in via cautelativa, secondo il protocollo. Per tutelare la salute e l’integrità di clienti e dipendenti abbiamo deciso di chiudere qualche giorno per effettuare la sanificazione del locale”.

Due nuovi casi pure a Tarquinia, entrambi collegati a persone contagiate già note. Uno dei due, in particolare, fa parte della famiglia di agricoltori e produttori di formaggio che vive nelle campagne della città. In questo nucleo sale così a sei il numero di chi ha il Coronavirus. Un positivo a Tuscania, a Cellere e a Civita Castellana. “Si tratta – afferma il sindaco di Civita Franco Caprioli – di una persona già attenzionata, precedentemente in isolamento domiciliare fiduciario e al momento in regime di ricovero”. Un caso anche a Bolsena, dove sarebbe risultato positivo un imprenditore 50enne del posto. “È una persona – evidenzia il primo cittadino Paolo Dottarelli – estranea ai nuclei familiari precedenti e la Asl sta monitorando il caso con tutte le dovute attenzioni”.

Ha contratto il virus pure un uomo di Villa San Giovanni in Tuscia. Il sindaco Fabio Latini, “in accordo con l’interessato e con il consenso della famiglia”, ha reso noto il nome. “Roberto Capitani – fa sapere – sta bene, è in isolamento domiciliare e sta seguendo le indicazioni ricevute dalla Asl”. Nuovo contagio anche a Ronciglione. Nella città del palio e del carnevale il totale sale a due. “Si tratta di un concittadino dipendente della Asl – dice il sindaco Mario MenGoni -, che lavora nel presidio ospedalieri di Belcolle”. È un sanitario del laboratorio analisi, che fa aumentare a quindici il numero di operatori di quella struttura con il Covid-19. “Non ha nessun legame con il nostro primo caso – continua Mengoni -, tanto che molto probabilmente il contagio è avvenuto all’interno dell’ospedale. Sta svolgendo la convalescenza in casa, ma già era in quarantena domiciliare volontaria”.

Un caso pure ad Acquapendente, che fa parte della famiglia della bambina di 8 mesi già positiva. Si tratterebbe di uno zio di circa 30 anni della più piccola paziente Covid-19 della Tuscia. “Con questa persona – racconta il sindaco Angelo Ghinassi – arriviamo a undici contagiati. Ricadendo in uno dei nuclei già coinvolti, che in totale restano perciò sei, l’esito del test ce lo aspettavamo purtroppo. La persona era comunque già in isolamento e tutte le precauzioni del caso erano già state attivate. Mi auguro che il decorso sia rapido e che possa uscire quanto prima da questa situazione. Ad Acquapendente – continua il primo cittadino – sono stati fatti anche altri tamponi e spero che il contagio non abbia preso direttrici diverse rispetto a quelle finora intercettate. Per il momento, sembrano collegate sempre a queste”.

Tra i 17 nuovi positivi ci sono altri due soggetti, “il cui domicilio – specifica la Asl – al momento non viene comunicato per motivi di privacy. Ma i nominativi sono stati trasmessi alle autorità competenti”. Si tratterebbe comunque di persone già in isolamento in quanto collegati a casi già noti.

Raffaele Strocchia

Coronavirus, i numeri della Tuscia

Tuscia: 166 casi

Viterbo: 58 casi

In provincia: 108 casi, di cui:

Tuscania: 24 casi

Tarquinia: 14 casi

Acquapendente: 11 casi

Bolsena: 8 casi

Montefiascone: 8 casi

Marta: 4 casi

Vitorchiano: 4 casi

Faleria: 3 casi

Oriolo Romano: 3 casi

Castiglione in Teverina: 2 casi

Cellere: 2 casi

Civita Castellana: 2 casi

Grotte di Castro: 2 casi

Orte: 2 casi

Tessennano: 2 casi

Ronciglione: 2 casi

Vetralla: 2 casi

Bagnoregio: 1 caso

Bassano in Teverina: 1 caso

Blera: 1 caso

Capodimonte: 1 caso

Capranica: 1 caso

Gradoli: 1 caso

Vignanello: 1 caso

Villa San Giovanni in Tuscia: 1 caso

Altri comuni della Tuscia: 2 casi

Decessi: 3

Ricoverati: 35 (32 a Belcolle – 3 allo Spallanzani)

Terapia intensiva Covid-19: 5

Usciti dalla quarantena: 841

Condividi la notizia:











26 marzo, 2020