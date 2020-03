“Covid-19, nuovamente sanificati gli ingressi delle strutture sanitarie e dei negozi”

Montefiascone - L’assessora comunale all’ambiente Rita Chiatti sulla disinfezione del paese da parte degli operai di Viterbo ambiente

Montefiascone – (m.m.) – “Covid-19, nuovamente sanificati ingressi delle strutture sanitarie e delle attività commerciali”. L’assessora comunale all’ambiente Rita Chiatti sulla disinfezione delle zone sensibili di Montefiascone.

L’intervento, ad opera della Viterbo ambiente, è iniziato due settimane fa e ha già coperto l’intero territorio comunale. Ma l’azione è proseguita e sta nuovamente interessando vie, strutture sanitarie e attività commerciali.

“L’intervento di disinfezione del paese nell’ambito dell’emergenza Covid-19 – spiega Rita Chiatti – iniziato due settimane fa da parte degli operai della Viterbo ambiente continua. Infatti quindici giorni fa, in tre giornate, è stato sanificato tutto il paese poco a poco toccando le vie, inserite nel programma di spazzamento meccanizzato, il centro storico, tutte le zone sensibili e maggiormente affollate, come attività commerciali, strutture assistenziali e zone industriali. Poi la sanificazione è continuata tutti i giorni con le spazzatrici”.

Anche ieri l’intervento di sanificazione è continuato toccando strutture sanitarie, negozi e altre attività aperte.

“Oggi (ndr ieri) – aggiunge l’assessora Rita Chiatti – è stata effettuata una sanificazione particolareggiata che ha interessato gli ingressi delle strutture sanitarie di Montefiascone cioè l’ospedale e gli istituti di Villa Santa Margherita e Villa Serena. Inoltre gli operai della Viterbo ambiente hanno effettuato la disinfezione degli ingressi delle attività commerciali ancora aperte come supermercati, farmacie, edicole, tabaccherie e negozi di elettronica. L’azione verrà ripetuta anche nei prossimi giorni”.

La disinfezione del paese viene effettuata con le spazzatrici, per quanto riguarda le strade, e a mano con delle lance ad alta pressione per le vie più strette.

“La sanificazione – continua Rita Chiatti – viene effettuata con acqua e cloro secondo le percentuali dettate dal ministero della Salute. La sostanza non è quindi pericolosa né per gli uomini né tantomeno per gli animali domestici. In questo periodo emergenziale tutti i giorni la sanificazione viene effettuata con la spazzatrice lunga quattro metri mentre l’altra lunga sei metri esce tre volte a settimana pulendo le vie e le strade più grandi del paese. Infine gli operai sanificano anche manualmente con delle lance ad alta pressione”.

L’intervento di disinfezione continuerà anche nei prossimi giorni.

“Voglio ringraziare – conclude l’assessora – la Viterbo ambiente e i suoi operai per la disponibilità ad effettuare questo importante servizio per la salute di tutti i cittadini e al tempo stesso per garantire il ritiro dei rifiuti porta a porta su tutto il territorio comunale. Quindi l’azione di sanificazione continua e continuerà anche nei prossimi giorni coprendo nuovamente tutto il territorio comunale”.

29 marzo, 2020