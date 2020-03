Covid-19, parte da Tuscania la raccolta fondi per aiutare l’ospedale di Belcolle

Cronaca - L'obiettivo è dotarlo quanto prima di attrezzature utili ad affrontare al meglio l’ondata di ricoveri previsti per l’emergenza sanitaria

Tuscania – Riceviamo e pubblichiamo – Aziende del territorio di Tuscania, associazioni e privati si attivano tutti in uno straordinario tam tam sui social per dar vita in tempi record ad una raccolta fondi per aiutare l’ospedale viterbese di Belcolle a dotarsi quanto prima di attrezzature utili ad affrontare al meglio l’ondata di ricoveri previsti per l’emergenza sanitaria da Coronavirus.

Un gruppo di persone benemerite con la spinta propulsiva di alcune imprese del territorio, capitanate da Idm Assicura, Italiana Assicurazione e Pool Grafica, sono alla cabina di regia e primi importanti donatori.

E’ stato contattato l’ospedale viterbese per raccogliere le specifiche esigenze prioritarie di attrezzature e materiali al fine di provvedere quanto prima all’acquisto e darne conto ai donatori.

Sono già quindicimila gli euro raccolti dalle imprese locali alla partenza dell’iniziativa e l’obiettivo dei promotori è quello di raddoppiare a breve.

Tuscania è nella morsa dalla pandemia in corso e svetta nella classifica tra i comuni della provincia di Viterbo con il maggior numero di casi positivi.

Lo sforzo tuscanese mira a dare sostegno ai reparti sanitari sotto pressione per l’impegno crescente ma anche a stringersi intorno ai malati e alle loro famiglie sensibilizzando in maniera diffusa la popolazione locale che storicamente è impegnata in maniera rilevante nell’associazionismo e nel volontariato sociale.

Un movimento spontaneo che riscuote immediatamente il patrocinio dell’amministrazione comunale e che vuole rappresentare un grande abbraccio virtuale collettivo che unisce medici, infermieri, personale tecnico della Asl viterbese insieme alle istituzioni e la popolazione di Tuscania tutta.

Fioccano già le adesioni, la disponibilità e la collaborazione da parte di altre realtà imprenditoriali, di privati, dei giovani e soprattutto delle diverse associazioni cittadine che sono già in moto per far crescere progressivamente questa raccolta fondi spontanea e promettente. Sono in tanti già da dover ringraziare e non mancherà occasione.

Si potrà beneficiare anche di deduzioni o detrazioni fiscali attraverso bonifici diretti sullo specifico conto corrente postale di Solidalia onlus IBAN IT77 D076 0114 5000 0006 4384 274.

Sergio Fornai

Solidalia Onlus

21 marzo, 2020