Coronavirus - Sospeso anche il gran premio F1 di Melbourne in seguito al contagio di un membro del team McLaren

Ottawa – Covid-19, positiva la moglie del premier canadese Trudeau.

E’ arrivata nella notte l’ufficialità che Sophie Grégoire Trudeau ha contratto il Coronavirus. Già ieri la coppia si era messa in autoisolamento dopo che la donna aveva accusato i sintomi di una leggera influenza.

Trudeau, invece, al momento non è stato ancora sottoposto al test perché non mostra sintomi.

Positivo anche il ministro australiano Peter Dutton che lo ha annunciato su Twitter, sottolineando che sta bene.

I contagi continuano ad espandersi anche nel mondo dello sport. Per quanto riguarda la Formula uno il granpremio d’Australia in programma domenica a Melbourne e che avrebbe dovuto dare il via alla nuova stagione, non si correrà. La McLaren, infatti, aveva dichiarato che non avrebbe partecipato per via della positività al Covid-19 di uno dei membri del suo team.

