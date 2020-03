Covid-19, il rettore dell’Unitus conferma la ripresa delle attività didattiche on line

Viterbo - Coronavirus - Sono riprese ieri mattina in modalità e-learning

Viterbo – E’ ufficiale. Da ieri sono riprese “gradualmente” le lezioni all’università degli studi della Tuscia. In modalità e-learning, ossia on line. A dare la notizia è il rettore Stefano Ubertini sul sito internet dell’Unitus.

“Care studentesse e cari studenti – scrive infatti Ubertini – facendo seguito alla mia comunicazione di ieri, sono lieto di confermare che, a partire da lunedì 9 marzo, le attività didattiche, da considerarsi a tutti gli effetti curriculari, riprenderanno gradualmente in modalità e-learning”.

“Il gruppo di lavoro dell’ateneo – prosegue il rettore – ha messo a disposizione brevi e chiari tutorial utili per poter usufruire delle lezioni in audio o in audio-video rese fruibili dai docenti tramite la piattaforma Moodle”.

Le lezioni si possono vedere attraverso qualsiasi dispositivo, smartphone, tablet, laptop, Pc.

10 marzo, 2020