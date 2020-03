Covid-19 – Sanificazione di strade, comune e scuole

Civita Castellana - In programma il 18 marzo e il 3 aprile

Civita Castellana – Riceviamo e pubblichiamo – Si avvisa la cittadinanza che il comune di Civita Castellana, per far fronte all’emergenza Covid-19, il 18 marzo dalle 5 del mattino fino alle 18, eseguirà un intervento di sanificazione su tutto il territorio comunale, incluse le frazioni e le aree periferiche della città.

In particolare, nel medesimo giorno, le operazioni di bonifica riguarderanno gli uffici comunali ubicati nelle sedi di via B. Buozzi, piazza Matteotti e in via Santi Martiri Marciano e Giovanni a partire dalle 14 dopo l’uscita del personale dipendente.

Il giorno 3 aprile, a ridosso del previsto avvio dell’attività didattica (salvo proroghe disposte dalla presidenza del consiglio dei ministri), verrà eseguita la sanificazione delle scuole (asili, elementari e medie) nonché della biblioteca comunale E. Minio.

Si vuole soprattutto rassicurare la cittadinanza che i prodotti impiegati per la sanificazione non sono nocivi né tossici ma esclusivamente disinfettanti consentiti e certificati non aventi controindicazioni.

Amministrazione comunale Civita Castellana

14 marzo, 2020