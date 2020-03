Covid-19, Sgarbi controdenuncia l’associazione di Burioni per procurato allarme

Sutri - Il primo cittadino: "Diffondono notizie che sono in netta contraddizione con quelle dell'Istituto superiore della sanità"

Sutri – Riceviamo e pubblichiamo – Vittorio Sgarbi lunedì mattina, ribadendo sull’epidemia le posizioni espresse da numerosi virologi ed epidemiologi tra cui Gismondo, Bassetti e Tarro, presenterà una denuncia penale per procurato allarme contro la fantomatica associazione Patto trasversale per la scienza.

Spiega Sgarbi: “Questa associazione privata, non so da chi finanziata, diffonde sul Coronavirus notizie che sono in netta contraddizione con quelle dell’Istituto Superiore della Sanità, il solo titolato a farlo, ingenerando paura tra i cittadini e determinando un pericoloso allarmismo in tutta la popolazione”.

14 marzo, 2020