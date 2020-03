“Covid-19, Il sindaco chieda l’intervento dell’esercito”

Coronavirus - Viterbo - Il consigliere comunale Stefano Caporossi: "Una piccola quota di inadempienti rischia di vanificare lo sforzo di tanti"

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Cari viterbesi, in questo momento critico il nostro Paese ha raggiunto il triste primato mondiale, superando anche la Cina, di cittadini deceduti per o con Covid-19, con 3405 morti, con una curva epidemica in sensibile rialzo.

Ieri e’ stato il giorno con il maggior numero assoluto di nuovi contagi dall’inizio dell’epidemia con un incremento percentuale dell’infezione di oltre il 14%, troppo alto per poter immaginare un possibile allentamento delle misure stabilite con i decreti Conte.

Sta a noi far sì che questi numeri possano arrestarsi, invertire questo trend, attenendoci a quanto prescritto dall’Istituto superiore di sanità e dalle normative emanate, contribuendo a non gravare ulteriormente sul sistema sanitario già in forte difficoltà, considerato il numero di posti letto in terapia intensiva.

Il Lazio ha visto incrementare il numero di contagi negli ultimi giorni e così anche Viterbo che con oltre 50 contagi totali ha subito nella giornata di ieri un incremento di oltre il 28% rispetto al giorno precedente.

Fatta questa breve ma dovuta premessa, vedo come da molte parti siano stati affissi striscioni e cartelli con scritte ” Andra’ tutto bene!”…certo, me lo auguro, ce lo auguriamo tutti, ma purtroppo rilevo amici e cittadini che mi fanno notare come a molti non sia ancora chiaro che, nonostante i ripetuti e accorati appelli di tutte le istituzioni, sia a livello nazionale che a quello locale, degli enti preposti e delle varie associazioni, occorre stare a casa!

Nel frattempo sto inoltre coordinando con il presidente dell’associazione paracadutisti Giampiero Monti l’impiego di volontari per aiutare la Croce rossa nei servizi istituiti dall’assessore ai servizi sociali del comune di Viterbo Antonella Sberna per portare medicine e viveri alle persone in difficoltà.

E’ necessario limitare i nostri spostamenti a quelli strettamente necessari. Serve serietà, consapevolezza, e buon senso che la maggior parte di noi sta dimostrando di possedere, ma molti altri non sembrano aver ancora compreso la gravità della situazione.

Questa piccola ma pericolosa quota di inadempienti, rischia di vanificare lo sforzo di tanti e mantenere attivo il focolaio epidemico anche nella nostra provincia.

Propongo allora, cari concittadini e caro Sindaco, per evitare questa crescita dei contagi anche nel comune di Viterbo, di richiedere, come sperimentato con successo in Cina e richiesto dai governatori della Lombardia e della Campania, un intervento straordinario dell’Esercito, al fine di dissuadere le cattive pratiche di alcuni di noi.

Tale pratica, già messa in atto temporaneamente nelle zone rosse, può essere autorizzata dal prefetto che se ne può avvalere su sollecitazione del sindaco, sentito il ministero dell’interno.

Attiviamoci subito, oggi è già troppo tardi. In caso contrario rischieremo di dover vedere anche nella nostra provincia i numeri crescere ancora, senza pensare a una economia che quotidianamente corre sul filo di una possibile recessione.

Stefano Caporossi

Consigliere comunale delegato ai rapporti

con le associazioni d’arma e combattentistiche

Condividi la notizia:











20 marzo, 2020