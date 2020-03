“Covid-19, Sindaco e Prefetto ci dicano cosa sta succedendo a Mammagialla…”

Viterbo - Coronavirus - Lo chiede il consigliere comunale Giacomo Barelli (Fc) dopo la notizia di alcune proteste all'interno dell'istituto penitenziario

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Il Sindaco e il Prefetto di Viterbo in queste ore di grave emergenza nelle carceri italiane ognuno per la parte di competenza si attivino per monitorare e relazionare sulla situazione anche nel carcere di Viterbo.

In particolare sta passando il messaggio che i collegamenti del carcere con l’esterno sono completamente interrotti, ma non è così, bisogna riportare un po’ di razionalità e placare gli animi come ha già detto oggi in un’intervista al Corriere della Sera il Garante nazionale dei detenuti, Mauro Palma, che ha detto che nelle carceri “la situazione è a rischio anche a causa di una cattiva comunicazione” . E che ora, in un contesto che si presenta molto complicato anche per la società esterna, “è giusto prendere precauzioni anche all’interno delle carceri”.

È necessario pertanto che il Comune e la prefettura si attivino per capire quali precauzioni e decisioni siano state prese anche a mammaggialla al fine di fornire una corretta comunicazione e prevenire episodi di violenza e rivolta che si sono già manifestati in altri istituti italiani.

È necessario come richiesto dal garante che il blocco degli incontri diretti fino al 22 marzo debba essere accompagnato dall impegno dell’amministrazione penitenziaria perché siano realmente sostituiti con i colloqui a distanza” magari “con i collegamenti via Skype”, i quali però “devono essere estesi a tutti, e non riservati ai circuiti della media sicurezza” come avviene adesso ed inoltre pure “l’aumento delle telefonate, sempre in sostituzione delle visite, deve essere non solo nel numero delle chiamate, ma anche nella durata.

Ciò detto in qualità di rappresentante delle istituzione comunale chiedo di essere informato al più presto sulla situazione attualmente esistente all’interno del carcere di Viterbo e sulle misure messe in atto a tutela del personale di polizia penitenziaria e dei detenuti.

Giacomo Barelli

Consigliere comunale Forza civica Viterbo

– Covid-19, protestano i detenuti del carcere Mammagialla

Condividi la notizia:











9 marzo, 2020