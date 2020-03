“Covid-19, stare qua dentro senza mascherine è una grandissima cazzata…”

Coronavirus - Viterbo - La testimonianza di una studentessa della casa dello studente di via Cardarelli in isolamento domiciliare e volontario

di Daniele Camilli

Viterbo – Coronavirus, sembra di stare nel “giardino incantato” della canzone il “Blasfemo” di Fabrizio De Andrè. “A sognare e a ignorare – scrive il cantautore – che al mondo c’e’ il bene e c’è il male”.

Casa dello studente di via Cardarelli a Viterbo, secondo giorno di isolamento domiciliare e volontario. Con ragazzi e ragazze che non avrebbero ancora mascherine e guanti a disposizione.

“Secondo me – racconta una ragazza chiusa a via Cardarelli – stare qua dentro senza mascherine è una grandissima cazzata. Perché è inutile che si dice ‘tanto ormai ce l’abbiamo tutti’. Perché no, non è così”.

L’altro ieri la decisione, affissa sulla porta d’ingresso della casa. Una mail firmata dal medico dell’unità di crisi. “In base al Dpcm del 1° marzo 2020 e ulteriore aggiornamento del 2 marzo 2020 – sta scritto nel provvedimento – contattata la referente unica regionale per l’unità di crisi, dott.ssa Silvia Aquilani, visto il caso positivo della studentessa… saranno considerati contatti stretti tutti i residenti della casa dello studente in via Cardarelli e come tali posti in isolamento domiciliare e volontario. Seguiranno ulteriori disposizioni”.

Questo dopo che una studentessa, che sarebbe titolare di una delle stanze alla casa dello studente, è risultata positiva al virus. “La cosa che posso dire – prosegue la ragazza di via Cardarelli – è che le persone dell’Adisu che lavorano all’interno della casa stanno facendo di tutto per aiutarci, comprando anche acqua, prodotti per l’igiene personale, libri. La Asl ci ha invece messo a disposizione un medico on line che possiamo contattare quando vogliamo”.

L’Adisu si occupa anche di pranzo e cena, portando il tutto dalla mensa di piazza San Sisto. Primo, secondo, contorno, pane imbustato, frutta e una bottiglietta d’acqua.

Per il resto gli studenti passano il proprio tempo prevalentemente insieme. Fuori dalla propria stanza dove, all’inizio, si sarebbe pensato di farli rimanere. “Tutti stanno tranquillamente insieme – racconta la studentessa di via Cardarelli -. All’inizio c’era stato detto che saremmo dovuti stare ciascuno nella propria camera per 15 giorni. Ma non è successo. Ed è normale che sia andata così, a meno che uno non vuole mettere un carabiniere dietro ogni porta. Altrimenti, chi ci riesce a stare in camera 24 ore su 24?”. Infine il tempo libero. “Questa mattina (ieri ndr) siamo scesi a giocare un po’ in giardino. Avevamo pensato anche ai giochi da tavolo, ma l’idea è stata abbandonata perché non possiamo stare nello stesso ambiente per più di un’ora. Abbiamo a disposizione anche la palestra, ma non sappiamo bene chi la pulisce, perché chi lo faceva non viene più. A noi hanno dato i prodotti per pulire le nostre stanze. Ma non credo che qualcuno li utilizzerà per fare la stessa cosa in palestra”.

Fuori dalla casa dello studente la sensazione che si respira per strada è invece di smarrimento. Sempre sul fronte studenti, i fuori sede starebbero tornando quasi tutti a casa proprio in queste ore. Diversi studenti si sarebbero invece messi in isolamento volontario per paura di aver contratto il virus a lezione oppure durante l’ultima sessione d’esami, facendo scorta di prodotti.

In giro la gente è molto meno del solito e i cali di fatturato stanno ormai coinvolgendo tutte le attività commerciali della città, a cominciare da quelle che ruotano attorno alle sedi universitarie. Mancano i turisti che per bar e locali erano un toccasana, e anche i clienti fissi hanno iniziato progressivamente, almeno in questi giorni, a dileguarsi. Così come, progressivamente, i decreti approvati dal governo stanno entrando nella vita quotidiana delle persone. In una farmacia, ieri mattina, la regola di stare a distanza gli uni dagli altri era rispettata alla lettera. E, scherzando e ridendo, la gente sta pian piano smettendo di abbracciarsi e darsi la mano.

Daniele Camilli

6 marzo, 2020