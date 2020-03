Covid-19, i voli aerei rimasti per tornare a casa da un paese straniero

Coronavirus - Viterbo - La compagnia è Alitalia, fondamentale prenotare subito

di Daniele Camilli

Condividi la notizia:











Viterbo – “È una situazione senza precedenti, in tutto il mondo ci sono nostri connazionali che stanno provando a rientrare in Italia”. Lo scrive il ministero degli esteri sul suo sito internet. Ma provare a rimettere piede da queste parti in tempi di Coronavirus è tutt’altro che semplice. L’Italia è stata infatti messa in quarantena anche sul piano internazionale.

La compagnia aerea per poter tornare a casa è Alitalia.

Ecco i voli previsti e gli stati da cui provengono. Fondamentale prenotare subito.

Compagnia aerea Alitalia

I voli previsti riguardano la Romania, il Regno Unito, la Spagna, gli Stati Uniti, l’Algeria e la Tunisia. Solo per quanto riguarda quest’ultimo paese i voli non sono prenotabili on line.

– Voli speciali per il rientro dalla Romania. Due voli, uno il 20 marzo e un volo il 21 marzo.

– Voli speciali per il rientro dal Regno Unito. Sono previsti 3 voli fino al 3 aprile.

– Voli speciali per il rientro dalla Spagna. Da Madrid, un volo al giorno il 19, il 20 e il 21 marzo. Da Malaga, un volo al giorno il 20 e il 21 marzo.

– Voli speciali per il rientro dagli Stati Uniti. Due voli al giorno fino al 27 marzo e un volo al giorno dal 28 marzo.

– Voli speciali per il rientro dall’Algeria. Il volo opera il 21 marzo e sarà in vendita nei prossimi giorni. Nello specifico l’aereo Alitalia in partenza dall’Algeria è:

AZ 8801, venerdì 21 marzo da Algeri a Roma Fiumicino. Partenza alle ore 12 (ora locale), arrivo alle 13,50

– Voli speciali per il rientro dalla Tunisia. I voli operano il 20 marzo e non sono acquistabili sul web. Nello specifico gli aerei Alitalia in partenza dalla Tunisia sono:

AZ 8863, venerdì 20 marzo da Tunisi a Roma Fiumicino. Partenza alle ore 11,20 (ora locale), arrivo alle 12,45.

AZ 8865, venerdì 20 marzo da Tunisi a Roma Fiumicino. Partenza alle ore 13,15 (ora locale), arrivo alle 14,40.

“La Farnesina – sottolinea il ministero degli esteri – sta chiedendo alle compagnie aeree di attivare voli speciali per permettere il rientro in Italia ai connazionali che si trovano in altri paesi che, a causa dell’emergenza Coronavirus, hanno sospeso i voli internazionali”.

I passeggeri hanno infine l’obbligo di comunicare l’ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria di riferimento.

Daniele Camilli

Condividi la notizia:











19 marzo, 2020