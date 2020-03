“Crisi coronavirus, proroga dei termini per i versamenti del 16 marzo”

Viterbo - Confesercenti fa il punto sulle sospensioni

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Nel comunicato che annuncia la proroga scadenza versamenti entro il 16 marzo 2020 si legge che “I termini relativi ai versamenti previsti al 16 marzo saranno differiti con una norma nel decreto legge di prossima adozione da parte del Consiglio dei Ministri, relativo alle misure per il contenimento degli effetti dell’epidemia di Covid-19.

Il decreto legge introdurrà anche ulteriori sospensioni dei termini e misure fiscali a sostegno di imprese, professionisti e partite IVA colpite dagli effetti dell’emergenza sanitaria”.

L’annuncio era atteso soprattutto dalle imprese e dai contribuenti alle prese con il versamento dei tributi fiscali, in particolare l’IVA. Resta da versare la contribuzione previdenziale.

Ecco l’elenco delle scadenze fiscali entro il 16 marzo 2020:

16 marzo – INPS – scadenza per il versamento delle ritenute e dei contributi relativi al mese di febbraio per i lavoratori con partita IVA;

16 marzo – INPS – versamento dei contributi per il lavoro dipendente, da effettuare utilizzando il modello F24;

16 marzo – Tassa di vidimazione – versamento annuale della tassa di vidimazione dei libri sociali per le società capitali;

16 marzo – Saldo dell’IVA sulla dichiarazione annuale – in questa data viene versato il saldo dell’IVA risultante dalla dichiarazione annuale, utilizzando il modello F24 ed il codice tributo 6099, con la dicitura “Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale”.

In arrivo nel decreto contenente anche le misure per le imprese in materia di cassa integrazione, cig in deroga e ammortizzatori, quindi, anche misure di sospensione del termini di pagamento di tributi e tali misure riguarderanno le scadenze di versamento di tutte le imprese, dei professionisti e dei titolari di partita Iva.

Confesercenti – Viterbo

14 marzo, 2020