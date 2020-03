Cross corto, Matteo Cianchelli 15esimo assoluto e primo tra gli Allievi

Sport - Atletica leggera - Buona prova per l'atleta viterbese alla gara di Rieti

Rieti – Domenica di cross a Rieti.

Sul percorso del Raul Guidobaldi, che ha incluso il “green” della pista e l’argine del fiume Velino, quasi 800 iscritti per un triplice evento in uno: il secondo appuntamento per il campionato di società assoluto (fondamentale per le finali di Campi Bisenzio), il challenge di cross corto e il trofeo giovanile di cross valido come titolo regionale per Ragazzi e Cadetti.

Presenti i viterbesi dell’Alto Lazio che hanno preso parte al challenge di cross corto 3 chilometri e i giovanissimi della Finass assicurazioni Atletica Viterbo impegnati nella terza prova del trofeo giovanile Cadetti e Ragazzi che hanno conseguito discreti risultati nelle varie categorie.

Ancora una buona prova per Matteo Cianchelli che si è classificato al 15esimo posto nel cross corto assoluto risultando primo tra gli Allievi presenti in gara. Per Jeewathmuni Dinal, invece, 33esimo posto.

Nella categoria Ragazzi 27esimo posto per Andrea Spiti, 37esimo per Cristiano Firmani e 49esimo per Michele Fastella. Nelle Ragazze prima delle viterbesi della Finass Sara Cianchelli 27esima. Al 41esimo posto Ludovica Andreoni, 65esima Michela Castagna. Nelle Cadette buona prova per Domiziana D’Ottavio, 19esima al traguardo. Nei Cadetti Alessio Cavarretta è 44esimo.

1 marzo, 2020