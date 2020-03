Covid-19 - Il 36enne, di origini nigeriane, è stato fermato alla squadra volante nei controlli per l'osservazione al Dpcm

Terni – Da Foligno a Terni “per vedere un amico”, denunciato.

Proseguono i controlli della polizia di stato per la verifica dell’osservanza di quando disposto dal Dpcm relativo al Covid-19.

Denunciato un giovane nigeriano, residente a Foligno, fermato in città senza un motivo valido per uscire di casa.

Proseguono i servizi della polizia di stato ternana per la verifica dell’osservanza di quanto disposto nelle riunioni del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presiedute dal prefetto di Terni, Emilio Dario Sensi.

Un’attività portata avanti con controlli capillari del territorio, servizi potenziati dal questore con il controllo di strade, stazioni, centri di aggregazione, per contrastare il diffondersi del Coronavirus, anche attraverso la limitazione della mobilità.

Gli agenti sono tenuti a verificare la sussistenza dei validi motivi che hanno indotto un cittadino a uscire di casa, se la causa è priva di giustificazione e non rientra in quanto previsto dalla legge, scatterà una denuncia. E questo è quello che è successo a un 36enne di origini nigeriane che è stato fermato in centro dalla squadra volante.

Il ragazzo, residente a Foligno, ha dichiarato agli agenti di essere venuto a Terni per vedere un amico ed è stato denunciato.

13 marzo, 2020