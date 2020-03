“Dal governo in arrivo 50mila euro per le famiglie di Tarquinia”

Politica - Il commento del M5s: "Il sindaco Giulivi pensi a come usare questi soldi, invece di fare propaganda"

Tarquinia – Riceviamo e pubblichiamo – Il sindaco Giulivi dovrebbe preoccuparsi di come intende spendere le risorse per i comuni anticipate dal governo, invece di cimentarsi in iperboliche considerazioni di finanza pubblica.

Dalle parole del presidente Conte tutti abbiamo appreso che i 4,3 miliardi destinati ai comuni sono un anticipo di cassa, cioè una somma che lo Stato deve agli enti locali in genere nel mese di maggio. Il governo in accordo con Anci – Associazione nazionale comuni italiani, ha erogato prima questa cifra per consentire ai comuni di far fronte alla situazione di emergenza attuale.

Ci sono comuni come Roma per esempio che hanno deciso di cancellare il canone di locazione di occupazione del suolo pubblico per tutto il 2020 per tutte le attività di ristorazione/bar ed esercizi commerciali al fine di aiutare dei settori fortemente penalizzati dall’emergenza.

I 400 milioni di euro invece sono destinati alle famiglie in difficoltà a reperire i generi alimentari. Questi fondi reperiti dalla protezione civile sono un aiuto iniziale per risolvere i problemi concreti delle famiglie e, se verrà confermata la bozza che circola, al comune di Tarquinia andranno 50mila euro, una cifra consistente per andare incontro alle famiglie in difficoltà.

Sull’uso di queste risorse nel nostro comune faremo la nostra parte e vigileremo affinché vengano impiegati nel modo migliore. L’Europa dovrà fare una parte fondamentale in questo momento, ne siamo consapevoli noi come M5s. Non basterà il governo, ne siamo certi, serve l’Europa ora più che mai. Così come non basteranno i fondi erogati finora dal governo italiano che da solo non può combattere questa sfida storica.

Infine, ci aspettiamo che i canali istituzionali del comune vengano usati per fornire informazioni utili ai cittadini, piuttosto che per la propaganda politica del sindaco (che ha a disposizione i suoi social personali per rilanciare la sua carriera politica), come sta invece succedendo per le pagine Facebook Città di Tarquinia e Infopoint Tarquinia.

Movimento 5 stelle Tarquinia

29 marzo, 2020