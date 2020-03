Dal Piemonte a Oriolo perché sta per nascere il figlio, carabiniere scopre di avere il Coronavirus

Covid-19 - È il primo dei due casi registrati in paese - Il sindaco Emanuele Rallo: "Per entrambe le situazioni dovremmo essere riusciti a bloccare il contagio"

di Raffaele Strocchia

Oriolo Romano – Era venuto a Oriolo Romano perché il figlio stava per nascere. Era partito dal Piemonte dove lui, carabiniere di 27 anni, lavora. Non si era messo in viaggio da nessuna zona rossa, e lo aveva fatto quando in Italia ci si poteva ancora muovere. Ma arrivato nel comune viterbese, l’ultimo prima di entrare nella provincia di Roma, scopre di avere il Coronavirus.

La moglie, oriolese, partorisce all’ospedale di Civitavecchia. Il neonato viene subito sottoposto ai test. Fortunatamente è negativo. Ma la mamma, il papà e i nonni materni finiscono in quarantena. E lo sono dall’11 marzo. A Oriolo. A casa della famiglia della moglie del giovane carabiniere. Mentre il piccolo si trova con i parenti di lui venuti dalla Puglia.

“Il neopapà – spiega il sindaco Emanuele Rallo – sta bene, sta recuperando e la fase acuta dovrebbe essere superata. Il resto della famiglia in isolamento è asintomatico. Isolamento che finirà tra una settimana. Ma sarà ancora lunga. Scaduti i 14 giorni, infatti, saranno tutti sottoposti ad altri test che dovranno essere ripetuti a distanza di giorni. Insomma, non ne usciranno prima di aprile”. Quando finalmente potranno tutti godersi il piccolo.

“Dopo sette giorni – sottolinea il primo cittadino -, pur non avendone ancora la certezza, crediamo di essere riusciti a bloccare il contagio che sarebbe potuto partire da questo caso”. Ma lunedì un secondo caso è stato registrato a Oriolo, totalmente scollegato dal primo. “Ha avuto focolaio – dice Rallo – nella palestra Gym Palace di Manziana”. Sabato è risultato positivo al Covid-19 un frequentatore della struttura, da cui l’oriolese avrebbe poi contratto il virus. Ora è in quarantena, insieme alla sua famiglia. “Sta recuperando – assicura il sindaco -. Anche in questo caso dovremmo aver contenuto il contagio, ma è ancora troppo presto per esserne completamento certi. Eppure possiamo iniziare a essere minimamente ottimisti”.

19 marzo, 2020