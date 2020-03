Orte - La direttrice scolastica Fiorella Crocoli racconta come la didattica a distanza rivoluziona l'istruzione

Condividi la notizia:











Orte – Riceviamo e pubblichiamo – “Dalla scuola nuovi occhi per guardare il mondo”. Per la rubrica dell’associazione SuperAbile Viterbo la scuola al tempo del Covid19 parla Fiorella Crocoli, dirigente scolastico all’omnicomprensivo di Orte.

“Di didattica a distanza (dad) se ne parlava da tempo – spiega Fiorella -, molti docenti hanno avuto nel tempo la possibilità di acquistare pc, tablet, di partecipare a corsi di formazione, di introdurre innovazione, ma nessuno si sarebbe mai immaginato che all’improvviso gli insegnanti sarebbero stati chiamati a condurre una dad quotidiana per un tempo prolungato”.

“Per andare incontro a ciò – afferma la dirigente – l’istituto omnicomprensivo di Orte, dopo i primi giorni di organizzazione e pianificazione, ha deciso di utilizzare tutti gli strumenti che aveva già in uso ed estendere a tutte le classi Google Classroom, un sistema di classe virtuale in grado di facilitare lezioni, compiti, video lezioni, dare feedback e incontrare studenti, oltre al sistema delle videoconferenze Google meet e ai contatti whatsapp con le famiglie per i piccoli. Insomma ci stiamo attrezzando con tutte le possibilità per raggiungere tutti”.

“Adattarsi ai tempi più lunghi della didattica a distanza è stato un processo fisiologico, un cambiamento che ha richiesto un cambio di passo e di punto di vista in grado di trasformare la crisi in opportunità – spiega Crocoli –. Un abbandono del mero nozionismo e della lezione frontale, con l’introduzione di lezioni e compiti di realtà basati su soft e hard skills. Una didattica che bambini e studenti hanno accolto con una grande apertura e con voglia di fare. Spazio anche all’individualizzazione e alla personalizzazione delle lezioni, facilitate da docenti di potenziamento e sostegno, con video lezioni, incontri online, mappe multimediali e tanto supporto a studenti e famiglie”.

“Ma se da un lato la dad ha trasformato la didattica inserendola in un processo di accelerazione verso quello che troverà sicuramente maggiore applicazione nel futuro, dall’altro ha aiutato a scoprire ancora di più il lato umano della scuola, svelando la necessità di comunicazione e di condivisione tra studenti, scuola e famiglia – dice Crocoli -. Molti sono stati gli insegnanti dell’istituto omnicomprensivo di Orte che, al di fuori delle lezioni, hanno organizzato eventi culturali e di scambio con i ragazzi. Il compito di arte si è trasformato in una canzone rap con protagonisti i pittori del 900 o in una mostra di fotografie online; la lezione di storia e filosofia ha portato ad un salotto cinematografico dove potersi scambiare commenti sullo stesso film; le scienze motorie sono diventate tutorial online per fare esercizi in casa e mantenersi in forma (anche con la famiglia); le lezioni di inglese sono state spunto per leggere assieme capitoli di libri bevendo il the ed oggi 25 marzo è stata lettura di canti della Divina Commedia per il Dantedì. E proprio in tema di libri, le letture animate che le studentesse di scienze umane erano solite fare a scuola o in libreria, si sono trasferite sul web con testi interpretati dalle proprie case affinché i piccoli potessero continuare ad ascoltare storie”.

“Una didattica, un modo di vivere la scuola, che ha eliminato la fisicità dell’aula acuendo il contatto umano.

– conclude la direttrice -. E anche se gli studenti e gli alunni non vedono l’ora di tornare a camminare per i corridoio della scuola, se quello che sarà stato svolto durante la dad sarà stato fatto in maniera corretta, non solo la scuola avrà saputo educare e formare, ma avrà fornito ai nostri studenti strumenti e competenze irripetibili. Nuovi occhi per guardare il mondo”.

SuperAbile

Condividi la notizia:











29 marzo, 2020