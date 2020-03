Coronavirus - Il deputato FdI Mauro Rotelli ringrazia con un post su Facebook il radiologo al lavoro in uno degli ospedali lombardi Covid-19

Viterbo – “Daniele, viterbese in prima linea a Brescia, siamo orgogliosi di te”. A scrivere sulla sua pagina Facebook è il deputato di Fratelli d’Italia Mauro Rotelli che con poche righe vuole omaggiare il grande lavoro di Daniele Valeri, viterbese di nascita e dal 2012 tecnico radiologo all’ospedale Valcamonica di Brescia.

“Daniele mi ha raccontato che il suo ospedale dal 9 marzo è diventato area Covid19 per far fronte all’emergenza lombarda ed in particolare per le città di Bergamo e Brescia, in assoluto le più colpite – scrive nel post Rotelli -. All’inizio mi ha detto che non erano ben coscienti di quello che li aspettava, con un protocollo da applicare completamente nuovo, ma da subito hanno capito la delicatezza e tutte le criticità, affrontando con serietà e professionalità l’emergenza”.

Un lavoro duro, incessante, e che li mette a rischio ogni giorno. Ma che Daniele e i suoi colleghi svolgono con professionalità e grande senso del dovere.

“Daniele è consapevole dei rischi di contagio per lui e per tutto il personale sanitario e, in particolare, per il suo reparto – prosegue Rotelli -. Un nostro concittadino, insieme a tanti altri suoi colleghi, è impegnato in prima linea, con questo post voglio esprimergli tutto il nostro sostegno, per il prezioso contributo che sta dando in questa emergenza nazionale.

Forza Daniele siamo orgogliosi di te!”.

24 marzo, 2020