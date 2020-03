D’Antoni: “Superata la prima minicrisi stagionale”

Sport - Calcio - Serie D - Il tecnico del Monterosi dopo il successo importante sul campo del Trestina

Trestina – (s.s.) – Dal 2 febbraio al primo marzo.

In casa Monterosi la vittoria mancava da un mese ed è arrivata sul campo del Trestina dopo un pareggio e due sconfitte di fila.

Grazie al successo di misura i biancorossi hanno mantenuto invariato il distacco dal primo posto occupato dal Grosseto, che ha battuto 2-0 lo Scandicci e guida la classifica con due punti di vantaggio.

A firmare lo 0-1 del Casini Renan Pippi, alla prima rete stagionale con la “nuova” casacca e decisivo per la prosecuzione della rincorsa alla capolista toscana.

“Venivamo da due sconfitte consecutive – spiega il tecnico del Monterosi David D’Antoni –, una prima mini crisi stagionale che portava con sé l’esigenza tornare da Trestina con l’intera posta in palio. Il Casini non è un campo semplice, il Trestina costruisce i campionati là dentro e portare via tre punti in una giornata di pioggia come quella di domenica è qualcosa di importante“.

Al termine della stagione mancano otto giornate e la lotta al titolo riprenderà domenica pomeriggio tra Monterosi e Cannara: al Martoni i biancorossi ospiteranno il Foligno mentre il Grosseto sarà impegnato in Umbria.

3 marzo, 2020