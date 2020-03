“Indicazioni prima della trasferta per dare più tempo alla Viterbese e non creare disagi”

Viterbo - Il comandante provinciale dei vigili del fuoco Davide Pozzi sui lavori di manutenzione in programma allo stadio Rocchi

di Samuele Sansonetti

Condividi la notizia:











Viterbo – “Dopo l’installazione dei led ho visitato il Rocchi per la prima volta ed è un bell’impianto”.

Il nuovo comandante provinciale dei vigili del fuoco Davide Pozzi risponde al telefono dal quartier generale di Viterbo, dove si trova in servizio da fine maggio.

Garantire la sicurezza delle persone è il primo obiettivo dell’ingegnere originario di Roma, che nei giorni scorsi ha dato alcune indicazioni tecniche sui lavori da effettuare allo stadio della Viterbese entro il prossimo weekend.

“I vigili del fuoco lavorano per la prevenzione – spiega Pozzi – che è un aspetto poco visibile ma molto importante e riduce la possibilità di incendi e incidenti. Ordinariamente il comando interloquisce con le aziende per garantire le condizioni ottimali di sicurezza nei vari ambiti. Nel caso del Rocchi abbiamo dato indicazioni per la pulizia di aree verdi, l’eliminazione di scarti vegetali e la manutenzione ordinaria. In settimana, una volta effettuati i lavori, la commissione di vigilanza si riunirà nuovamente per concedere l’agibilità“.

Un’agibilità che alcuni tifosi pensavano fosse stata revocata proprio dai pompieri. In questo senso, dopo le parole del presidente gialloblù Marco Romano e del consigliere comunale Giulio Marini, anche il comandante tranquillizza i supporter.

“Mi dispiace che il discorso sia stato travisato – conclude Pozzi –. I vigili del fuoco non hanno facoltà di revocare né di concedere la licenza d’uso ma danno solo indicazioni tecniche. Noi lavoriamo per le persone e per la loro totale sicurezza. Tra l’altro, da qualche tempo al Rocchi ci sono due unità di vigilanza dei vigili del fuoco richieste dalla stessa Viterbese con cui c’è un buon rapporto. Per questi motivi abbiamo dato le indicazioni prima di una partita in trasferta: per dare più tempo alla Viterbese e non creare disagi“.

Nessun problema, dunque, per la partita di domenica tra la squadra allenata da Antonio Calabro e il Rieti che si giocherà normalmente a partire dalle 17,30.

Samuele Sansonetti

Articoli: Viterbese, nuovi lavori allo stadio Rocchi di Samuele Sansonetti

Condividi la notizia:











3 marzo, 2020