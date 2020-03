“Per Orte 57mila euro, troviamo insieme un criterio per assegnarli”

Politica - Roberta Savoia (Idee chiare) e Antonella Claudiani (Pd) sugli aiuti per il Coronavirus: "Pronti a dare una mano al sindaco, facciamo una commissione per individuare chi ha davvero bisogno"

Orte – (a.c.) – “Siamo nel momento della solidarietà e non delle polemiche”. Le due esponenti d’opposizione, Roberta Savoia (Idee chiare) e Antonella Claudiani (Pd) si dichiarano disponibili a “collaborare con l’amministrazione comunale per assegnare i 57mila euro di aiuti stanziati dal governo per la città di Orte”.

Savoia parla di una “commissione”, o comunque un “sistema di criteri da individuare insieme per dare una mano a chi davvero ha bisogno”. Le fa eco Claudiani, che invita a “coinvolgere le associazioni che conoscono le reali situazioni di bisogno sul territorio, come la Caritas o la Croce rossa”.

“Dovrebbero anche arrivare ulteriori contributi dalla regione – aggiunge Savoia -. Io credo che sia opportuno fare al più presto un consiglio comunale, anche perché siamo ancora in esercizio provvisorio e questa situazione andrebbe gestita con un bilancio approvato. Come gruppo, non abbiamo presentato emendamenti proprio perché ritarderebbero l’approvazione. Spero che l’amministrazione dal canto suo non perda altro tempo prezioso”.

Secondo la capogruppo di Idee chiare “Giuliani deve anche chiarire come intende spendere i 350mila euro che sostiene di aver recuperato dai mutui con Cassa depositi e prestiti. Ha parlato di adeguamento degli uffici comunali, ma questo che c’entra con l’emergenza economica del Coronavirus, che riguarda principalmente le attività e i lavoratori che sono rimasti a casa?”.

Claudiani definisce i 57mila euro del governo “una buona cifra per cominciare a far fronte all’emergenza, a cui dovrebbero aggiungersi altri 35mila euro dalla regione”.

“Gli strumenti ci sono – continua la segretaria del Pd – e noi abbiamo già offerto, fin dal primo giorno, la nostra collaborazione al sindaco, anche per i lavori di bassa manovalanza, ma non siamo ancora stati coinvolti. Abbiamo devoluto i nostri emolumenti da consiglieri all’emergenza. Insomma, stiamo cercando di fare la nostra parte”.

“Il mio auspicio, che è anche un invito, è una maggiore unità d’azione – chiude Claudiani -. Anziché tante proposte, pur lodevoli, dei singoli, sarebbe opportuno convogliare tutto in un’iniziativa unica a nome del comune”.

31 marzo, 2020