Milano - Il segretario generale della Fim-Cisl, Marco Bentivogli: "In Lombardia sono necessarie misure più restrittive"

Condividi la notizia:











Milano – Decreto sullo stop delle attività, metalmeccanici verso lo sciopero.

I lavoratori delle aziende metalmeccaniche della Lombardia hanno annunciato uno sciopero per il 25 marzo. Uno stop per 8 ore in segno di dissenso verso l’ultimo decreto del governo firmato il 22 marzo sera.

“La decisione – ha spiegato il segretario generale della Fim-Cisl, Marco Bentivogli – è stata presa perché si consideri la Lombardia una regione dove sono necessarie misure più restrittive sulle attività da lasciare aperte”.

Condividi la notizia:











23 marzo, 2020