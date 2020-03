“Detenuti a casa finché l’emergenza non sarà finita”

Coronavirus - Positivo il dirigente sanitario del penitenziario di Santa Maria Capua Vetere - Sgarbi pronto a presentare una mozione per evitare i contagi nelle carceri

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – Rischia di diventare incontrollabile, dal punto di vista sanitario, la situazione dei penitenziari italiani.

È notizia di oggi che il dirigente sanitario del carcere di Santa Maria Capua Vetere sia risultato positivo al Coronavirus.

“Occorre un atto di obbedienza costituzionale – spiega Sgarbi – mandando i detenuti a casa fin quando l’emergenza non sarà finita. Presenterò, in qualità di parlamentare, una mozione che impegni il governo ad adottare i consequenziali provvedimenti. Ricordo l’articolo 32 della Costituzione: ‘La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività…. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana’”.

Ufficio stampa Sgarbi

21 marzo, 2020