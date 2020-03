“Deturpato un affrsco di padre Nazareno Confaloni”

Cronaca - La denuncia di Aldo Quadrani

Grotte di Castro – Riceviamo e pubblichiamo – Un nostro adagio recitava che “La madre dei cretini è sempre incinta” pensando che fosse un italico proverbio, ebbene dobbiamo ricrederci ed estenderlo a tutto il mondo.

E’ di questi giorni la notizia che a Goiania (Brasile) un affresco di tre metri per nove realizzato dal nostro concittadino, padre Nazareno Confaloni, precursore del modernismo brasiliano e uno degli artisti più apprezzati del Paese, è stato deturpato e imbrattato con vernice.

Padre Nazareno Confaloni, nativo di Grotte di Castro, fu missionario nello Stato del Goias nel 1950 ed ha speso la sua vita per l’aiuto agli emarginati e ai più poveri del Planato Centrale brasiliano. Allo stesso tempo si è rivelato come la grande Figura che ha fondato il modernismo dell’arte brasiliana creando la scuola di belle arti e la successiva facoltà di architettura dove insegnò disegno plastico.

Allo sdegno e risentimento della comunità artistica di Goiania, si è associata la famiglia del Frei che ha inviato una lettera al governatore Ronaldo R. Caiado esprimendo tutta la propria indignazione per una tale attacco alla cultura per un’opera d’arte che fu realizzata nel 1961 nell’allora dipartimento dell’istruzione statale del Goias.

La lettera ha avuto una risonanza importante sui giornali, ed in particolare sul OPopular, quotidiano maggiormente diffuso, con la speranza di un recupero dell’opera d’arte e che simili atti non abbiano più a ripetersi, la Famiglia ha dato tutta la sua disponibilità per intervenire a salvaguardia della cultura.

Aldo Quadrani

4 marzo, 2020