“Devolvere i fondi per la didattica a distanza alla sanità pubblica? Rifondazione comunista c’è”

Politica - La segretaria provinciale Roberta Leoni aderisce all'appello lanciato dal Coordinamento scuole Viterbo

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Il partito della Rifondazione comunista (Sinistra europea) di Viterbo aderisce con convinzione all’appello formulato dal Coordinamento scuole Viterbo, affinché gli 85 milioni di euro destinati alla didattica a distanza vengano immediatamente devoluti a favore della sanità statale pubblica, messa a dura prova dall’emergenza Covid-19.

Nell’auspicio che altre sigle sindacali e politiche si uniscano alla richiesta del Coordinamento, restiamo convinti che il mondo della scuola saprà dar prova di solidarietà. Il governo utilizzi quei fondi per i lavoratori (personale medico e paramedico), per le misure di sicurezza e per le strutture.

Roberta Leoni

Segretaria provinciale Rifondazione comunista (Sinistra europea)

22 marzo, 2020