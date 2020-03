“Dichiarazioni gravi e con un linguaggio da bettola”

Tuscania - I consiglieri di minoranza condannano il messaggio del vicesindaco e lo invitano a chiedere scusa per le offese alle istituzioni

Tuscania – Riceviamo e pubblichiamo – Dichiarazioni di una gravità inaudita che denotano chiaramente il disprezzo che questo signore ha delle istituzioni.

Di fronte a tanta insolenza il sindaco e i consiglieri di maggioranza non possono tacere: li invitiamo, pertanto, a una chiara e netta presa di distanza, da esternare pubblicamente, a meno che non condividano quanto affermato dal loro sodale con toni al limite dell’eversivo.

Condanniamo in maniera decisa le violente dichiarazioni contro i provvedimenti del governo in materia di contenimento della diffusione del Covid-19, diffuse dal vicesindaco tramite un video su Facebook.

Sorvolando su linguaggio e foga da bettola usati da colui che, teoricamente, dovrebbe ricoprire una funzione pubblica, ciò che impressiona è che in un momento particolarmente delicato non solo per il Paese, ma anche, e soprattutto, per la nostra comunità, un personaggio che per il proprio ruolo dovrebbe rassicurare e trasmettere certezze, spara a zero, alimentando in maniera becera paure e smarrimento.

Rinnoviamo, quindi, il nostro invito al sindaco affinché sconfessi in maniera risoluta tale comportamento.

Per quanto ci riguarda, nel chiedere scusa per le offese rivolte da costui alle istituzioni, prima ancora che alle persone che le rappresentano, ribadiamo la nostra disponibilità a collaborare con chiunque intenda lavorare seriamente per trovare le soluzioni e per adottare le misure che i cittadini si attendono, isolando così i propagatori di discordia.

Regino Brachetti

Anna Rita Propersi

Vincenzo Potestio

Serenella Pallottini

Consiglieri di minoranza al Comune di Tuscania

25 marzo, 2020