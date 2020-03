Dieci nuovi positivi a Viterbo e Rieti, 15 a Latina e 23 a Frosinone

Coronavirus - Gli ultimi numeri dalla regione Lazio, assessorato alla Sanità -

Viterbo – Coronavirus, dieci nuovi positivi oggi a Viterbo e Rieti, 15 a Latina e 23 a Frosinone, secondo gli ultimi dati della regione Lazio. assessorato alla Sanità.

Asl Viterbo: 10 nuove persone positive. 367 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Entro domani ulteriori 8 posti di malattie infettive e ulteriori 3 posti di terapia intensiva.

Asl Rieti: 10 nuove persone positive. 23 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Attivati 2 posti di terapia intensiva.

Asl Latina: 15 nuove persone positive. 750 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Dal 22 Marzo all’Ospedale di Gaeta disponibili ulteriori 3 posti di terapia intensiva. Da lunedì disponibili ulteriori 12 posti letto. Comune di Fondi: monitoraggio tramite rilevazione della temperatura alle persone in ingresso e in uscita dal MOF. Screening per immagini tramite tac polmonare in raccordo con il Policlinico Universitario Campus Biomedico. Predisposto un camper per eseguire tamponi a domicilio. Richiesta massima collaborazione dalla Asl ai Medici di medicina generale

Asl Frosinone: 23 nuove persone positive. 63 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Attivati ulteriori 5 posti di terapia intensiva #covid19. Liberato 1 piano da 22 posti letto da dedicare a malattie infettive.

Asl Roma 1: 7 nuove persone positive. 368 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Si sta attrezzando un padiglione dell’Ospedale San Filippo Neri per 40 posti. Uno sforzo molto importante degli operatori.

Asl Roma 2: 25 nuove persone positive. 6 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Isolato Istituto della Congregazione delle suore Angeliche di San Paolo di via Casilina. 19 sono positive. Disponibili da oggi ulteriori 4 posti all’Ospedale Pertini.

Asl Roma 3: 7 nuove persone positive. 2 Decessi: uomo di 65 anni e uomo di 83 anni, entrambi con pregresse patologie. 245 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Da oggi alle 19:00 disponibili ulteriori 2 posti di terapia intensiva.

Asl Roma 4: 21 nuove persone positive. 472 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Roma 5: 17 nuove persone positive. 673 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Dal 28 Marzo disponibili ulteriori 10 posti di terapia intensiva.

Asl Roma 6: 56 nuove persone positive (di cui 40 suore) . 97 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Isolato Istituto Figlie di San Camillo di via Anagnina, Grottaferrata. 40 suore positive, una ricoverata. Da domani ulteriori 20 posti letto di pneumologia #covid19 presso l’Ospedale dei Castelli.

