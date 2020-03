Diocesi di Civita Castellana, messa della domenica in diretta Facebook

Coronavirus - Il vescovo Romano Rossi, inoltre, effettuerà una meditazione mattutina quotidiana sempre in diretta social

Condividi la notizia:











Civita Castellana – Riceviamo e pubblichiamo – La diocesi di Civita Castellana ha deciso di dare vita, tutti i giorni, dalle 9, ad una meditazione mattutina quotidiana del Vescovo diocesano Romano Rossi, registrata nella curia vescovile, e di ampliare la propria comunicazione nel contesto digitale con una presenza attiva nelle principali piattaforme attraverso due profili social, in diretta Facebook oppure in differita su Youtube.

La trasmissione, della durata di 15 minuti, intende aiutare a vivere il tempo di preparazione alla Pasqua, rafforzando il senso di comunità, alla luce della parola di Dio.

La domenica il vescovo celebrerà la santa messa alle 10, senza popolo, dalla cattedrale di Civita Castellana, al suono antico delle campane per ricordare il momento della preghiera e per rimanere in contatto con i fedeli, sempre in diretta Facebook oppure in differita su Youtube.

Diocesi di Civita Castellana

Condividi la notizia:











12 marzo, 2020