“Discarica ex fornace, lo smaltimento sarà a spese della Cln”

Orte - Lo fa sapere l'assessora all'Ambiente Mariastella Fuselli

Orte – La bonifica della discarica abusiva sorta sul terreno della ex fornace di Orte Scalo sarà in carico alla Cln, la ditta proprietaria del sito. Lo fa sapere l’assessora all’Ambiente, Mariastella Fuselli, che annuncia: “Il liquidatore della Cln ha avviato i contatti per individuare l’impresa che possa eseguire lo smaltimento”.

“Dopo una ricognizione effettuata dal personale dell’ufficio Ambiente, è stato verificato che la proprietà dell’area su cui insistevano i rifiuti era in capo a Cln” ricorda Fuselli. Di qui l’ordinanza del 28 gennaio a firma del sindaco Angelo Giuliani, in cui s’imponeva alla società di bonificare l’area entro 60 giorni.

Con la conferma inviata dal liquidatore, spiega l’assessora, “la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti avverranno pertanto a cura e spese della procedura (Cln), senza gravare sulle casse comunali”.

“Questa è una buona e importante notizia – conclude Fuselli -. La rimozione e lo smaltimento di tutti i rifiuti avrebbero avuto un costo che non sarebbe stato giusto far ricadere su tutti i cittadini. Le persone che hanno abbandonato in maniera incontrollata l’immondizia nella zona dell’ex fornace sono incivili a tutti gli effetti: senza preoccuparsi di arrecare danno all’ambiente, hanno determinato il costituirsi in quella località di una vera e propria discarica a cielo aperto”.

2 marzo, 2020