Fabrica di Roma – “Disinfettanti realizzati nel nostro laboratorio galenico e regalati ai cittadini”. Il farmacista Fabio Stefanucci parla dell’idea messa in campo da Farmafabrica di via Portavecchia a Fabrica di Roma in merito alla diffusione in Italia del Coronavirus.

“Si è trattata – spiega il farmacista Fabio Stefanucci – di un’iniziativa che nasce dal fatto che i disinfettanti come l’Amuchina sono finiti ovunque e avendo noi un laboratorio galenico non abbiamo fatto altro che realizzarli seguendo la composizione indicata dal ministero della Salute per la produzione in casa.

Dopo il diffondersi delle notizie del focolaio lodigiano, praticamente tutte le farmacie si sono trovate a secco di spray e gel disinfettanti che, fuori casa, rappresentano una soluzione importante per la pulizia delle mani”.

Per questo: “Insieme alla direttrice Stefania Sottile e all’altra farmacista Silvia Piergentili abbiamo deciso di metterci al lavoro in laboratorio e abbiamo realizzato un centinaio di disinfettanti in gel e altrettanti in spray. I primi sono stati sono stati venduti a circa 5 euro, avendo un prezzo di produzione più importante, e gli altri sono stati regalati ai cittadini di Fabrica di Roma.

Farli a casa è difficile perché non è semplice avere elementi come la glicerina che invece noi abbiamo a disposizione.

Gli spray sono finiti quasi subito ed è per questo che ne stiamo facendo degli altri,chiederemo a chi ne vorrà di recarsi in farmacia con dei contenitori perché sono proprio quest’ultimi a venire meno”.

2 marzo, 2020