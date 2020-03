“Disponibile la versione aggiornata del vademecum per gli impiantisti”

Viterbo - Cna - Lo fa sapere Luca Fanelli, responsabile territoriale dell’Unione di mestiere

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – È pronta la nuova versione del vademecum per le imprese dell’impiantistica a cura di Cna Installazione e Impianti.

“Si tratta di uno strumento che fornisce indicazioni pratiche agli operatori, che, in questa fase di emergenza straordinaria, si trovano ad affrontare problemi neppure immaginabili fino a poco più di un mese fa”, afferma Luca Fanelli, responsabile territoriale dell’Unione di mestiere.

La guida viene costantemente aggiornata, coerentemente con i provvedimenti emanati dal governo per il contrasto dell’epidemia.

Le indicazioni riguardano le misure da applicare per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, l’operatività da mantenere nel caso delle attività non sospese e il rapporto con i clienti, con particolare riferimento agli interventi programmati per la manutenzione degli impianti.

Un aspetto, quest’ultimo, molto delicato. “Sono legittime, e le comprendiamo, le preoccupazioni dei cittadini che disdicono gli appuntamenti fissati da tempo, ma è giusto – osserva Cna Installazione e Impianti – fare chiarezza in merito a compiti e responsabilità di chi è proprietario di un impianto e all’atteggiamento da tenere da parte delle imprese”.

Il vademecum può essere richiesto dagli imprenditori, ovviamente a titolo gratuito, ai seguenti indirizzi e-mail: coronavirus@cnavt-civ.it o l.fanelli@cnavt-civ.it.

Cna Viterbo

30 marzo, 2020