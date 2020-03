“Dopo dodici anni ho indossato nuovamente il camice, spero di essere utile”

Good news - Bagnoregio - L'ex sindaco Francesco Bigiotti torna a prestare servizio nella farmacia di famiglia per fronteggiare la pandemia da Coronavirus

Bagnoregio – (ma.ma.) – “In questo periodo di emergenza è importante aiutare i cittadini in modo pratico”. L’ex sindaco di Bagnoregio Francesco Bigiotti torna a indossare il camice e a prestare servizio nella farmacia di famiglia. A comunicare la novità è stato Bigiotti stesso con un post su Facebook. “Dopo dodici anni – si legge nel post – ho indossato nuovamente il camice. Spero di poter essere utile”.

La scelta è dettata dall’emergenza coronavirus che sta attraversando il nostro paese e non solo. “E’ il mio lavoro – spiega Bigiotti –. In questi anni, facendo il sindaco, lo avevo accantonato. Ora, nonostante gli altri impegni, credo sia giusto stare vicino alle dottoresse e a mio fratello. Credo sia prioritario dare il mio supporto nell’azienda di famiglia”.

Bigiotti torna così operativo nella farmacia di Bagnoregio e in quella comunale di Fabrica di Roma.

“In questo periodo di emergenza – conclude – è importante dare un segnale anche pratico. Le farmacie in questi giorni sono in prima linea come supporto per la popolazione. Stiamo cercando, con tutte le relative precauzioni come quelle delle barriere fisiche, di aiutare in modo concreto i cittadini”.

22 marzo, 2020