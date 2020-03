Viterbo - Incidente stamani al quartiere Ellera - Sul posto 118 e polizia locale

Condividi la notizia:











Viterbo – Donna investita in via Po. Portata in ambulanza al pronto soccorso di Belcolle.

Incidente stamani al quartiere Ellera.

Una donna di 73 anni รจ finita a terra dopo l’impatto con la vettura. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche la polizia locale per i rilevamenti.

Condividi la notizia:











4 marzo, 2020