Tuscania - I carabinieri sono intervenuti per separare le due e sedare la rissa

Tuscania – Donne si picchiano in una cooperativa sociale.

“I carabinieri della stazione di Tuscania – si legge in una nota -, ieri in tarda mattinata, sono dovuti intervenire alla cooperativa sociale dove sono ospitate le donne straniere richiedenti asilo, perch√© due di loro di origini nigeriane, per futili motivi hanno iniziato a picchiarsi brutalmente dando inizio ad una rissa, che ha coinvolto anche che cercava di separarle.

Risolutivo l’intervento dei carabinieri che hanno sedato il litigio, che √® costato alle donne fino a 10 giorni di prognosi”.

I militari hanno anche messo di nuovo in sicurezza la struttura dopo avere riportato la calma.

4 marzo, 2020