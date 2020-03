“Il dottore ha ancora la febbre, lo tengono sotto controllo”

Capodimonte - Coronavirus - Il sindaco De Rossi fa il punto sulla situazione in paese e sul medico di famiglia risultato positivo

Capodimonte – (g.f.) – “Il dottore è ricoverato a Belcolle ha ancora la febbre e lo stanno tenendo sotto controllo”. Coronavirus, il sindaco di Capodimonte Antonio De Rossi in un video fa il punto della situazione, dopo il medico di famiglia risultato positivo.

“Gli facciamo gli auguri di pronta guarigione – spiega De Rossi – sperando che presto possa tornare con noi a operare nel modo eccellente, come ha sempre fatto”.

Primo cittadino e giunta sono in quarantena.

De Rossi ha una raccomandazione su tutte, non bisogna muoversi.

“Si resta a casa, non si deve uscire. Se proprio dovete, usate mascherina, i guanti e portate con voi liquidi disinfettanti”.

Fare la spesa è una delle ragioni per cui è consentito andare fuori. Con alcune accortezze. “Limitare l’uscita al minor tempo possibile – si raccomanda il sindaco – e mantenere le distanze, se c’è fila. Non uscite a fare spesa per un giorno, ma almeno per una settimana. In tabaccheria si può, però non acquistate un pacchetto di sigarette, semmai una stecca o due”.

Il ringraziamento a tutti i sanitari impegnati nel fare fronte all’emergenza.

Poi, alcuni suggerimenti sulla raccolta differenziata per chi è in quarantena. “I rifiuti vanno messi tutti insieme, chiusi bene in un sacco e poi a sua volta messo in un altro sacco”.

De Rossi ha chiesto per le persone in quarantena, che fosse fatto il tampone pure a chi non ha sintomi.

19 marzo, 2020