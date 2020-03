Doveva stare ai domiciliari, la ritrovano a passeggio

Viterbo - Carabinieri - Donna arrestata

Viterbo – Doveva stare in detenzione domiciliare, la trovano a spasso: arrestata una donna.

I carabinieri della stazione di Viterbo, durante un servizio perlustrativo per la prevenzione dei reati, hanno notato in giro a passeggio una donna.

Stando a un comunicato diffuso dai militari, si tratterebbe di una “pregiudicata per reati di droga”. Da quanto si apprende, la donna stava scontando una pena in detenzione domiciliare.

“Appena vista la pattuglia – continua la nota – la donna ha tentato di non farsi notare, ma i carabinieri l’hanno fermata e, fatti gli accertamenti, hanno riscontrato che si doveva trovare ristretta a casa, quindi immediatamente l’hanno dichiarata in arresto e condotta presso la propria abitazione in ripristino della detenzione domiciliare“.

7 marzo, 2020