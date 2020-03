Orte - Il medico Aldo Madonna racconta la sua esperienza: "Qualcuno ha fatto circolare la notizia che fossi malato, un gesto gravissimo in un momento come questo"

Orte – “Ho dovuto smentire pubblicamente la voce che ho il Coronavirus”. Aldo Madonna, medico di famiglia e dentista a Orte, racconta la brutta esperienza che lo ha visto inconsapevole protagonista di un presunto caso di Covid-19.

“Venerdì sera sono stato costretto a fare un post su Facebook per tranquillizzare tutti – dice Madonna -. Avevo il telefono che stava prendendo fuoco per tutte le chiamate che stavo ricevendo. Ma io, ci tengo a ribadirlo, non sono malato e nemmeno tra i miei assistiti ho ravvisato pazienti con condizioni cliniche associabili all’infezione da coronavirus”.

“Non so davvero chi si possa essere divertito a mandare in giro questa storia, soprattutto in un momento così delicato per l’intero sistema sanitario. È un comportamento gravissimo, che crea ulteriori difficoltà in una situazione che non ha certo bisogno di buontemponi o, peggio ancora, di diffamatori” commenta il medico, che poi rinnova l’invito ad “attenersi scrupolosamente alle linee guida di prevenzione”.

Madonna è un personaggio molto attivo non solo nel sistema sanitario, ma anche nel tessuto sociale della città. Da decenni, infatti, è presidente del Volley club Orte ed è stato anche candidato sindaco e consigliere comunale nel 2014.

9 marzo, 2020