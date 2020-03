Cronaca - All'interno il video - Il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti su Facebook

Roma – “E’ il momento di stare a casa, lo dobbiamo fare per il paese”. Il governatore del Lazio Nicola Zingaretti interviene su Facebook. Un messaggio divulgato attraverso un video girato in casa dove Zingaretti sta trascorrendo il periodo di isolamento domiciliare, dopo aver scoperto di essere positivo al coronavirus.

“Ieri il governo ha assunto provvedimenti molto restrittivi – ha esordito Zingaretti – e secondo me ha fatto molto, molto bene. Ora è il momento di stare a casa. Certo si può uscire per fare la spesa perché gli approviggionamenti non sono sospesi in nessuna parte del paese. Si può uscire per lavorare e per motivi di salute e per necessità impellenti”.

Poi il riferimento al decreto del 9 marzo del presidente del consiglio Giuseppe Conte. “Quello che è chiaro, anche dai decreti del governo, che si deve stare a casa e non si può uscire se non per motivi indispensabili – ha aggiunto –. Bisogna evitare gli assembramenti che sono anche vietati. Bisogna rispettare le regole e lo dobbiamo fare per il nostro paese e per aiutare gli operatori santitari che sono in trincea da settimane”.

Il pensiero per i medici. “Loro – ha detto – sono in tricea da settimane e lottano per noi, lottano per la nostra vita e la nostra salute e devono sentire dietro la solidarietà e un sostegno di un popolo. Stanno veramente dando tutto quello che si può dare per raggiungere l’obiettivo”.

E la richiesta finale. “Quindi – ha concluso – ora è il momento della responsabilità e dell’unità perché se c’è una cosa che insegna questo virus è che abbiamo bisogno l’uno dell’ altro e che tutti devono avere comportamenti responsabili”.

10 marzo, 2020