“E’ importante proteggersi non solo con la mascherina, ma anche con occhiali”

Lettere - Viterbo - Il suggerimento di Rocco Bruno per prevenire contagi di Covid-19

Sul web gira un filmato che ne parla espressamente.

Ci sono molte persone in giro con la mascherina che copre naso e bocca, senza alcuna protezione per gli occhi. Ma se tra le raccomandazioni fatte c’è quella di non toccarsi oltre alla bocca e il naso anche gli occhi, evidentemente il virus può colpire le persone anche attraverso i bulbi oculari.

Ecco quindi che diviene importante proteggersi non solo con la mascherina, ma anche con occhiali che proteggano gli occhi da eventuali particelle di saliva altrui che accidentalmente possono colpirci in caso di contatto ravvicinato, colpi di tosse o starnuti.

Non sono un medico, ma se quanto riportato dal filmato rispondesse al vero, forse sarebbe opportuno ribadire che in caso di uscita per esigenze consentite, oltre a naso e bocca andrebbero protetti, magari con comuni occhiali, anche gli occhi.

Rocco Bruno

30 marzo, 2020