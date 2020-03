E’ morto Alfonso Palumbo, conosciuto da tutti come Fofò

Viterbo - Molti anni fa era stato nello staff della Viterbese come massaggiatore

Viterbo – E’ morto Alfonso Palumbo.

Se n’è andato ieri sera, all’età di 70 anni, Alfonso Palumbo, militare dell’aeronautica con la passione per il calcio.

Palumbo, conosciuto da tutti a Viterbo come Fofò, era stato nello staff della Viterbese di molti anni fa. Insieme ai tecnici, ai preparatori e ai fisioterapisti, era considerato una colonna portante della squadra di quei tempi.

“Importante in quel gruppo non solo per le capacità del proprio ruolo ma per l’umanità, la simpatia contagiosa, il sorriso in bocca e la battuta che stemperava tutto” si legge in un post su Facebook di una delle tantissime persone che lo hanno frequentato in quegli anni.

6 marzo, 2020