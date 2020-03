E’ morto l’artista Ulay, storico compagno di Marina Abramovic

Lubiana - Era malato da qualche anno - Al MoMa di New York l'incontro, dopo la separazione, con la performer serba

Condividi la notizia:











Lubiana – E’ morto l’artista Ulay, storico compagno di Marina Abramovi.

Frank Uwe Laysiepen, conosciuto in tutto il mondo come Ulay, è morto all’età di 76 anni. La notizia arriva da Lubiana, dove l’artista viveva da dieci anni. Ulay è stato attivo sulla scena internazionale fin dagli anni settanta, prima in Germania e poi in Olanda.

Non sono chiare le cause della morte, ma l’artista combatteva contro un tumore da qualche anno. Nel 2011 la diagnosi, a cui era seguita l’uscita di “Project Cancer”, un documentario di Damjan Kazole. Le sue performance hanno sorpreso gli spettatori per oltre quarant’anni. E’ stato compagno per 12 anni dell’artista serba Marina Abramovic. Tra loro anche un sodalizio artistico durato diversi anni.

Tra i momenti più memorabili l’incontro, dopo la separazione, con Abramovic al MoMa di New York nel 2010. Ulay sorprese l’artista serba presentandosi al museo dove era in corso lo spettacolo “The Artist is Present”, in cui i visitatori venivano invitati a sedersi di fronte all’artista serba e a conoscersi guardandosi negli occhi. Ulay prese parte alla performance guardando negli occhi per un minuto la sua ex compagna.

Condividi la notizia:











2 marzo, 2020